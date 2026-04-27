El gobernador valoró la expansión del sistema sanitario y la inversión en infraestructura

Elías Suárez se refirió a la fuerte inversión en el área de Salud que lleva adelante la provincia.

Hoy 11:42

El gobernador Elías Suárez brindó su mensaje anual en la Legislatura, donde remarcó que la salud es un derecho esencial y una responsabilidad indelegable del Estado, al tiempo que destacó las políticas implementadas para fortalecer el sistema sanitario provincial.

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“La salud no es un servicio más, es un derecho esencial”, afirmó el mandatario, quien subrayó que, pese a un contexto nacional adverso y la reducción de recursos, la provincia sostiene una decisión política de invertir en salud como herramienta para garantizar dignidad, equidad y calidad de vida.

En ese marco, Suárez detalló los avances en infraestructura sanitaria. Durante 2025 se inauguraron hospitales zonales en Fernández, Campo Gallo, Pinto y Sumampa, que cuentan con servicios de cirugía, diagnóstico por imágenes, laboratorio y atención de mediana complejidad, lo que permite evitar traslados y mejorar el acceso en el interior.

A estas obras se suman hospitales distritales y de tránsito en La Cañada, Colonia El Simbolar, Vilelas y Laprida, además de once nuevas postas sanitarias, que fortalecen la atención primaria y las tareas de prevención.

El gobernador también destacó el incremento de la capacidad del sistema público, con la incorporación de 193 nuevas camas hospitalarias, alcanzando un total de 2.190 camas en toda la provincia, muchas de ellas equipadas con tecnología de última generación. Asimismo, la habilitación de nuevos quirófanos permitió realizar cerca de 2.000 cirugías en el interior.

En materia de diagnóstico, señaló que actualmente la provincia cuenta con ecógrafos en 29 hospitales, mamógrafos en 11 establecimientos y 11 tomógrafos, además de la digitalización de los servicios de rayos en 24 departamentos, lo que mejora la accesibilidad y la calidad de atención.

También se avanzó en la ampliación de centros de referencia como la Maternidad del Hospital Regional y el Centro Provincial de Salud Infantil, incorporando nuevas áreas de atención. En ese sentido, destacó el avance de la obra del Hospital de Clínicas, considerado un proyecto estratégico para la alta complejidad, la formación profesional y la investigación.

Suárez remarcó que el crecimiento del sistema no es solo edilicio, sino que responde a una mirada integral, donde la prevención ocupa un lugar central. En ese sentido, indicó que se alcanzaron coberturas de vacunación superiores al 90% y se fortalecieron programas vinculados a enfermedades crónicas, salud mental, salud adolescente y enfermedades transmisibles.

Asimismo, se profundizaron las acciones contra el Chagas, mediante tareas de control vectorial y un abordaje integral, y se reforzó la atención primaria a través de UPAS y postas sanitarias en todo el territorio.

El mandatario destacó además la inversión en medicamentos, insumos, equipamiento y formación de recursos humanos, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a tratamientos, incluso en patologías complejas.

“Cada hospital inaugurado, cada equipo incorporado y cada profesional formado tienen un mismo propósito: acercar la salud a la gente y garantizar respuestas concretas en el momento que más se necesita”, concluyó.