El senador Gerardo Zamora resaltó el “rumbo de previsibilidad” del gobernador Elías Suárez

El ex primer mandatario santiagueño destacó la importancia del mensaje que brindó el titular del Poder Ejecutivo de Santiago del Estero.

Hoy 12:39

Tal como estaba previsto, este lunes 27 de abril el gobernador Elías Suárez brindó su mensaje anual en la Legislatura santiagueña, en un día clave por un nuevo aniversario de la Autonomía Provincial.

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Ante autoridades, funcionarios e invitados especiales, el primer mandatario santiagueño se refirió a todo lo realizado durante su gestión y proyectó el trabajo en distintas áreas que se materializarán en los próximos meses.

Las palabras de Suárez fueron elogiadas por el senador Gerardo Zamora, quien resaltó el “rumbo de previsibilidad” marcado por el gobernador. Zamora destacó la gestión del Ejecutivo santiagueño en un contexto nacional difícil. “Estamos en un 27 de abril que nos proyecta en esta historia hacia el futuro”, sentenció.