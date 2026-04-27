Zuleta Puceiro destacó el realismo y la solidez del mensaje anual de Elías Suárez

El analista político resaltó el enfoque realista del discurso, destacó indicadores como el superávit fiscal y el crecimiento del empleo, y señaló a la provincia como un modelo a seguir para el desarrollo del Norte Grande.

Hoy 12:29

El analista político Enrique Zuleta Puceiro valoró el mensaje anual brindado por el gobernador Elías Suárez en la Legislatura, al considerar que se trató de un discurso “sincero y profundo” frente al contexto económico actual.

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Según expresó, el mandatario evitó caer en un tono excesivamente optimista y, en cambio, asumió con realismo la crisis nacional y su impacto en la provincia. En ese sentido, resaltó la importancia de haber expuesto con claridad el proceso de adecuación de las estructuras del Estado provincial ante este escenario.

Zuleta Puceiro señaló que este enfoque permitió consolidar una base sólida para el futuro de Santiago del Estero. “Es una plataforma muy firme para pensar el desarrollo de la provincia”, sostuvo, al tiempo que destacó algunos indicadores clave que posicionan al distrito a nivel nacional.

Entre ellos, mencionó que Santiago del Estero se ubica entre las siete provincias con superávit fiscal y entre las cuatro en las que creció el empleo, lo que consideró un dato relevante en el actual contexto económico. “No es un tema menor y coloca a la provincia en paridad con las grandes jurisdicciones en términos de desarrollo e inversión”, afirmó.

Por otra parte, el analista hizo referencia al rol del Gobierno nacional, al advertir que debe prestar mayor atención a la realidad del interior del país. En esa línea, consideró que “si sigue mirando hacia afuera o hacia arriba y no hacia adentro, es posible que se vuelva a equivocar”.

Finalmente, sostuvo que Santiago del Estero viene marcando un camino en esa dirección, al posicionarse como una provincia que impulsa la integración del Norte Grande al proceso de crecimiento nacional.