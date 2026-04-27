Sufre Brasil: Militao será operado y se pierde el Mundial 2026

El defensor central de Real Madrid tendrá que ser intervenido quirúrgicamente esta semana en Finlandia por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Hoy 13:17

La selección de Brasil recibió una durísima noticia de cara al Mundial 2026: Éder Militão no podrá disputar la Copa del Mundo porque deberá ser operado de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

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El defensor de Real Madrid será intervenido esta semana en Finlandia y tendrá aproximadamente cinco meses de recuperación, por lo que quedó totalmente descartado para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una lesión que se agravó

El zaguero ya había encendido las alarmas el martes pasado, cuando se resintió durante el encuentro entre Real Madrid y Alavés por la liga española.

Aunque inicialmente la lesión no parecía de extrema gravedad, los estudios posteriores confirmaron que afectó una cicatriz de un problema muscular anterior, situación que obliga a una cirugía para evitar nuevas recaídas.

Según informó Marca, el futbolista de 28 años será operado por el especialista Lasse Lempainen, reconocido por tratar casos similares como los de Pierre Kalulu en 2023 y Ronald Araújo en 2024.

Una baja sensible para Ancelotti

Cuando estuvo en condiciones físicas, Militão fue una pieza clave en la Canarinha y se perfilaba como un nombre fijo en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial.

Sin embargo, una larga serie de lesiones ligamentarias y musculares lo alejaron de la continuidad.

Su último partido con Brasil fue ante Túnez en noviembre pasado, donde salió lesionado a los 60 minutos. Desde entonces, se perdió los cruces frente a Francia y Croacia, además de varios compromisos de Eliminatorias.

Un historial que preocupa

Los problemas físicos persiguen al ex Porto y San Pablo desde hace varias temporadas.

Las estadísticas reflejan claramente esa fragilidad:

13 partidos en la temporada 2023/24

18 partidos en 2024/25

21 partidos en 2025/26

Números bajos para un jugador de su jerarquía, que pese a todo sigue siendo importante tanto en Real Madrid como en la selección brasileña.

Militão suma 38 partidos y 2 goles con Brasil y fue parte del plantel que disputó el Mundial de Qatar 2022.

Más problemas para Brasil

La preocupación no termina allí para la Verdeamarela.

También siguen de cerca la situación de Estevão, quien sufrió una lesión grado 4 en el tendón de la corva, mientras que ya está confirmada la baja de Rodrygo, que se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha a comienzos de marzo.

A poco del Mundial, Brasil suma problemas importantes en una zona clave: la defensa.