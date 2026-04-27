Silva Neder: “El mensaje del gobernador ratifica un modelo de gestión y un Estado presente que acompaña a todos los santiagueños”

El vicegobernador destacó los anuncios económicos realizados por el gobernador Elías Suárez y aseguró que reflejan un modelo de gestión con equilibrio financiero, diálogo permanente y un Estado presente que prioriza a los trabajadores y a la economía local.

Hoy 13:31

En el marco del Mensaje Anual brindado por el gobernador de la provincia, Dr. Elías Miguel Suárez, el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, realizó un pormenorizado análisis de los anuncios económicos.

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Con un discurso centrado en la previsibilidad, Silva Neder fue categórico al afirmar que la gestión del Ejecutivo “ratifica un modelo de gestión y un Estado presente” que actúa como protector de los intereses de todos los santiagueños.

Un Estado que articula y acompaña

El vicegobernador ponderó el impacto directo del paquete de medidas, que incluye el pago de un bono de $600.000 por el Día del Trabajador (disponible desde el 30 de abril), la acreditación de los sueldos de abril los días 28 y 29, y un bono “aguinaldo” de $1.200.000, a percibirse en dos tramos durante los meses de junio y julio.

Asimismo, resaltó la ratificación del bono de fin de año, cuyo monto será definido oportunamente.

“Estamos ante un Estado presente que articula, que acompaña y que tiene un compromiso inquebrantable con cada santiagueño y con los trabajadores. Este equilibrio financiero es el que brinda la posibilidad real de hacer anuncios de esta magnitud en un contexto nacional complejo”, subrayó Silva Neder.

Continuidad y solvencia administrativa

Para el titular de la Legislatura, la viabilidad de estos beneficios es fruto de una política sostenida en el tiempo.

“Es fundamental remarcar que esta realidad es posible gracias a la eficiente administración de los recursos públicos que se inició con la gestión de Gerardo Zamora, que tuvo continuidad y firmeza con la exgobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y que hoy se ve ratificada y fortalecida bajo la conducción del gobernador Elías Miguel Suárez”, enfatizó.

Paz social y el valor del diálogo

Otro eje central destacado por Silva Neder fue la consolidación de la paz social a través de la Mesa de Diálogo y Trabajo.

El funcionario elogió la predisposición de las entidades gremiales para alcanzar acuerdos superadores que benefician a la familia estatal.

“Una vez más, sentados en la mesa de diálogo, hemos demostrado que el consenso es la herramienta para el progreso. La relación con los gremios es de respeto y construcción constante”, afirmó.

Prioridad en políticas públicas estratégicas

En este sentido, Silva Neder aseguró que el mensaje gubernamental ratifica un modelo de provincia que, a pesar de la compleja situación que se atraviesa a nivel nacional, sostiene con firmeza la inversión en áreas clave.

“Estamos reafirmando un camino donde la salud, la educación, el acceso a la vivienda y el fomento del deporte siguen siendo las prioridades absolutas de nuestra agenda. Son políticas públicas que garantizan derechos y generan igualdad de oportunidades para todos los habitantes de Santiago del Estero”, sostuvo.

Motor de la economía local

Finalmente, Silva Neder explicó que este flujo de recursos no solo dignifica al empleado público, sino que también funciona como un potente inyector de liquidez para el comercio local.

“La inyección inmediata de fondos, como el pago de los sueldos el 28 y 29 de abril y el bono del próximo 30 de abril, moviliza toda la economía santiagueña. Santiago del Estero sigue demostrando que, con cuentas ordenadas y sensibilidad social, se puede y se debe gobernar a favor de la gente”, concluyó.