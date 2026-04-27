Las Termas: agredió a su pareja, escapó y fue aprehendido en un descampado

El hecho ocurrió en el barrio Herrera El Alto. El acusado escapó hacia una zona montuosa, pero fue encontrado por la Policía y puesto a disposición de la Justicia.

Hoy 12:33

Un nuevo episodio de violencia de género se registró durante la noche del domingo en Las Termas de Río Hondo, donde un hombre fue aprehendido luego de agredir a su pareja y darse a la fuga.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Prevención de la Unidad Táctica Motorizada, tras un llamado radial efectuado por efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de calles Roca y Uruguay, en el barrio Herrera El Alto.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, una mujer de 48 años, quien manifestó haber sido agredida por su pareja. Tras el ataque, el acusado escapó hacia una zona montuosa cercana.

De inmediato, se montó un rastrillaje en un descampado colindante, donde finalmente lograron ubicar al sospechoso, un hombre de 45 años, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El sujeto fue reducido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, dispuso que permanezca en calidad de aprehendido y ordenó que se reciba la denuncia formal a la víctima.

Ambas partes fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6, donde continúan las actuaciones correspondientes.