Hizo un tatuaje de un Messi prócer y ganó un premio internacional: “Quiero que Leo vea este trabajo”

Fanático del fútbol y tatuador desde muy joven, César “Yeyo” Molina es famoso por sus diseños realistas. Grabó en la piel de un argentino a Messi caracterizado como San Martín.

Desde chiquito, Yeyo Molina siempre estuvo interesado en los rasgos de las personas. Lo obsesionaban las líneas de expresión y cómo tatuarlas se volvió al comienzo un desafío, y después, todo un arte sobre el que basó su carrera como tatuador.

“La idea de tatuar a Lionel Messi como prócer la venía arrastrando desde hacía tiempo. Hacerlo en una convención, tomar esa decisión, me parecía difícil porque el mundo del tattoo y el fútbol no van de la mano”, explica Yeyo a Telenoche.

Yeyo es un distinto. De familia futbolera, desde chico siempre jugó a la pelota. “Mis abuelos jugaban, mi papá también y desde que empecé a caminar, yo juego al fútbol. Soy de Quilmes oeste, de Solano, y ahí cuando salís a la calle, ves pibitos jugando. Así pasamos el día”.

Mientras jugaba al fútbol, a los 12 años un amigo le mostró la revista “Tatoo flash” y a los 14 hizo su primer tatuaje: “En el barrio no había personas tatuadas, lo que se podía llegar a ver eran los ‘carcelarios’ que se hacen con agujas atadas y a mano”.

Cuando terminó el colegio, Yeyo trabajó en albañilería, pintura, colocó piso de parquet, pintó techos, y en simultáneo cubría varios rubros durante la semana. Tatuaba sábados y domingos. “Siempre hay que ponerle a todo corazón y ese es el fuego por el que finalmente se va a notar la diferencia. No me creo especial pero sí dejo lo mejor de mí todos los días en esto desde hace 23 años”.

El esfuerzo y el éxito impensado

Cuando habla de su infancia y de todo lo que consiguió a fuerza de trabajo, Yeyo recuerda momentos impensados como cuando llegó a su local y había una que daba vuelta la esquina esperando por un turno para tatuarse.

“Uno viene pedalenado la vida desde chiquito. En los 90 fue muy difícil para los del conurbano. En mi casa se sentía lo mismo. Somos 7 hermanos, mi padre estaba desocupado, por eso no imaginaba viajar. No imaginábamos cruzar la ruta 2. Hoy, me subo al avión como voy a Varela o a Constitución”.

Yeyo reconoce que a veces le da vergüenza hablar sobre sus logros, sus viajes y que, por eso, hay muchas cosas que no cuenta. “Me da vergüenza, hay tanta gente que la está remando y la pasa mal que no quiero que se malinterprete lo que digo”.

Durante años, no entraba nadie al local y junto con Romina, su mujer, se organizaban para mantener el negocio en pie. “Las únicas personas que entraban lo hacían para preguntarme dónde estaba la parada del colectivo. En un momento, tocó volver a trabajar en la obra. Me pegaba una ducha y volvía al estudio a la tarde, en ese tiempo tenía mucho tiempo disponible”.

Después, de a poco, y gracias al boca en boca y otro poco a las redes sociales, el trabajo de Yeyo empezó a hacerlo cada vez más conocido. Participó en convenciones y sus tatuajes de retrato realista fueron posicionándolo entre los mejores.

En “The All Stars Tatoo Convention”, una exposición en la que participaron más de 800 artistas, el tatuador argentino, se quedó con el primer lugar de la categoría “Realismo de Color”.

El Messi prócer

“La obra en la expo está basada en el trabajo de Mauricio Dinelli en el que apunta a presentar personajes como próceres. Me pareció buenísima la estética y la idea cuando vi a Diego y a Leo dije ‘es por acá’”.

Para Yeyo, la convención de Miami fue el lugar indicado para presentarlo porque hoy es la ciudad donde vive Messi. “Para mí, Leo es un ejemplo de superación. Mucha gente me escribía -previo a la Copa del Mundo- diciéndome que querían tatuarse a Messi con la copa yo les respondía ‘arrancaste mal´. A Leo hay que querer tatuárselo con copa o sin copa”.

“El tatuaje lo hice porque realmente quería hacerlo. Era simbólico. Cuando encontré a Fernando, el candidato, le mostré todos mis trabajos y le comenté que quería hacer algo distinto. Terminamos haciendo este trabajo que sigue siendo Messi con la naturaleza que él tiene, serio, con esa mirada de patriota y así intenté transmitirlo”.

El resultado de ganar era para él una lotería, pero tatuarlo de esa manera a Messi era una necesidad. “Cuando me presento en las convenciones siempre lo hago con la bandera argentina, en este caso haber traído este premio con un Messi tan particular, con el traje de San Martín me llena de orgullo”.

“Me encanta compartir nuestra cultura, me presenté con esta ilusión y si Leo ve este trabajo quiero que lo haga entendiendo que parte de la base del cariño que nuestra tierra le tiene es inconmensurable”.