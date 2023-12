El nuevo look de Rodrigo de Paul: el mismo que Tini Stoessel

Se filtró una foto del futbolista de la Selección Argentina con su nuevo corte de pelo.

El futbolista Rodrigo de Paul, campeón del mundo con la Selección Argentina, dio un giro insólito a su apariencia, dejando a muchos sorprendidos con un nuevo estilo que recuerda al de la cantante Tini Stoessel. Recientemente, imágenes filtradas lo muestran con un look renovado que generó gran polémica en las redes sociales. Desde su separación anunciada el primero de agosto, la vida pública de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ha estado bajo el escrutinio constante de los medios. Rodrigo De Paul A pesar de no haber sido vistos juntos desde entonces, los gestos en sus perfiles en redes sociales han avivado la especulación sobre una posible reconciliación entre la expareja. La última sorpresa ha sido el drástico cambio de imagen de De Paul, que ahora luce un peinado similar al que adoptó Stoessel tras su separación. El futbolista fue visto en el entrenamiento del Atlético de Madrid con un estilo de trenzas que rememora el look reciente de la cantante. Tini Stoessel