Descubrió a su perro metido en el lavarropas antes de ponerlo a funcionar y le salvó la vida

Una mujer grabó el momento exacto en el que rescató a su mascota y el video fue furor en TikTok.

Gisela se convirtió en la heroína de su perro cuando lo descubrió atrapado en el interior del lavarropas. La rápida intervención de Blanco salvó la vida de su mascota, momentos antes de que pusiera en funcionamiento el electrodoméstico.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer estaba en el patio de su casa lavando la ropa. Al acercarse al electrodoméstico, notó que había ropa tirada en el suelo, lo que despertó su curiosidad. Al inspeccionar más de cerca, se llevó una sorpresa aún mayor al encontrar a su fiel compañero de cuatro patas atrapado en el interior del aparato.

“Con razón estaba la ropa tirada”, comentó Blanco mientras removía las prendas en el interior del lavarropas. Sus sospechas se confirmaron cuando descubrió a su perro intentando salir, con la cabeza fuera del tambor.

La valiente acción de Blanco fue capturada en video gracias a su teléfono celular. En las imágenes, se puede apreciar el momento exacto en el que la mujer rescata a su mascota. Con habilidad y rapidez, logró liberar al perro, evitando así una tragedia.

El video obtuvo más de 3,4 millones de reproducciones y superó los 300 mil likes. “A mí vecina le pasó con el gato. ¿Podés creer que se salvó? Hizo el lavado completo. No pregunten cómo. “Mi pregunta no es por qué está adentro. Mi duda es por qué lava ropa blanca con oscura toda junta”, “Ay no hermana, tené cuidado por Dios”, “Mi hermano puso a andar la secadora con el gato dentro, 20 minutos y se salvó”, “jajaja me pasó con un gato en el secarropas sentía que gritaba pobrecito todo mareado salió jajaja”, “Nosotros antes de poner inicio contamos que estén todos los perros y gatos jajaja”, “Ahora cada vez que vayas a lavar tenés que revisar”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.