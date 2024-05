Crítica de "Eric" la nueva serie de Netflix con Benedict Cumberbatch

Sorprendentemente, el principal reclamo de esta propuesta, que sería Benedict Cumberbatch, se convierte en lo peor de todo el resultado con una interpretación cargante.

Por Álvaro Onieva

Para Fotogramas

Un padre adicto, un niño desaparecido, un elemento diferencial -un muñeco peludo al estilo Jim Henson- y una ciudad sumida en una crisis social. Y, también, una estrella tan atractiva como Benedict Cumberbatch. Son ingredientes suficientes para darle una oportunidad a la nueva serie de Netflix, 'Eric', y preguntarnos si esta será la ficción de prestigio que alumbra la plataforma cada cierto tiempo entre su constante ir y venir de productos de rápido consumo y aún más rápido olvido.

Desafortunadamente, 'Eric' es una propuesta suficientemente ligera como para que aguantemos un maratón de sus seis entregas sin mucho esfuerzo, pero a la vez tan superficial que no llega a sacar oro de ninguno de los muchos temas teóricamente profundos que se propone abordar. Y todo supeditado al lamento de un personaje protagonista, ni siquiera central en la trama, cargante y falto de un arco evolutivo interesante, que se justifica poco más que por tener a un nombre tan potente al frente del reparto como el del intérprete de 'Sherlock'.

La historia comienza con la desaparición de Edgar, hijo del insoportable Vicent (Cumberbatch), titiritero con aires de genio que trabaja en un programa infantil tipo 'Barrio Sésamo', y Cassie (Gabby Hoffman), su esposa harta de un matrimonio que no funciona. El policía asignado al caso es el detective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) quien, además, investigará por su cuenta la desaparición de otro niño negro, Marlon, que sus compañeros policías han preferido ignorar. A través de Ledroit, 'Eric' introduce una trama que sucede en paralelo a la del protagonista, casi como si se tratase de otra serie distinta, y que es mucho más solvente que la troncal.

El giro que supuestamente debería sonarnos a innovador para separar a esta de otras series sobre niños desaparecidos es lo que le da título: Edgar a inventado a un monstruo llamado Eric, que quiere que su padre incluya en el programa, y cuando el chaval desaparece el bicho peludo se le aparece al protagonista como una alucinación -asumimos que como parte de su delirio y sus problemas de salud mental-. Pero, una vez concluida la serie, es fácil llegar a la conclusión de que la aportación del grandote de Eric al total ha sido más bien anecdótica.

Por su lado, la serie intenta ganar peso y relevancia a través de su contexto social, un Nueva York de los años 80 lleno de pobreza, criminalidad e inseguridad, especialmente para los marginados como la comunidad negra y queer, e incluso toca de soslayo el asunto de la epidemia del sida (en una trama que se ventila en tres o cuatro escenas). Sin embargo, esto, aun siendo lo más interesante de la propuesta, no pasa de una utilización justita como para empujar el drama hacia la lágrima fácil.

No deja de ser llamativo que 'Eric' subraye, a través del personaje de la madre del muchacho negro desaparecido, cómo la policía y la sociedad en general prestan mucha más atención al caso de un niño blanco, para luego la ficción hacer lo mismo. Constantemente, Vincent interrumpe con sus molestas intervenciones sin tener nada nuevo que añadir al relato. Y aquí entramos en terreno pantanoso: estoy seguro de quien ensalzará la interpretación de Benedict Cumberbatch como digna del Emmy, solo por su nombre, pero si somos honestos nos encontramos a un a ratos vergonzoso festival de tics, gritos y balbuceos propios de la sobreactuación.

A ello sumamos una producción pretendidamente lujosa pero con unas calles que huelen a decorado que espantan (y, en general, a un número de escenarios bastante limitado para tratarse de una ciudad tan amplia) y un devenir de la trama de investigación esquemático (ahora te apunto a este sospechoso, pero obviamente no será el culpable porque solo vamos por el episodio 2) que concluye, en ambas desapariciones, con soluciones más básicas que el mecanismo del chupete. Envueltas, eso sí, en reflexiones presuntamente intensas. Hemos llegado al final y el viaje ha sido medianamente ameno, vale, pero que nadie nos haga creer que esta es la serie de calidad que 'Eric' piensa que es. Porque no, no lo es. Nadie se acordará de ella pasado un mes.