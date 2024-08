Murió a los 94 años la actriz Gena Rowlands, reconocida por su papel en la película “Diario de una Pasión”

Rowlands enfrentaba una batalla con el Alzheimer, según confirmó su hijo, el cineasta Nick Cassavetes.

La actriz estadounidense Gena Rowlands, reconocida por sus actuaciones en “The Notebook” (Diario de una Pasión) y su contribución al cine independiente, falleció a los 94 años en su hogar en Indian Wells, California. La actriz, ganadora de múltiples premios, luchaba contra la enfermedad de Alzheimer, según confirmó su hijo, el cineasta Nick Cassavetes, a TMZ.

Rowlands fue una figura destacada en el cine, conocida por sus colaboraciones con su esposo, el director John Cassavetes. Juntos, realizaron retratos inolvidables de personajes de la clase trabajadora y personas marginadas en películas como “A Woman Under the Influence”, “Gloria” y “Faces”. A lo largo de cuatro décadas, Rowlands participó en diez filmes dirigidos por Cassavetes, entre ellos “Minnie and Moskowitz” (1971), “Opening Night” (1977) y “Love Streams” (1984).

En Broadway, debutó en “The Seven Year Itch” y coprotagonizó con Edward G. Robinson en “Middle of the Night”, una obra de Paddy Chayefsky. Su debut cinematográfico fue en 1958, en la comedia romántica “The High Cost of Loving” junto a Jose Ferrer.



Rowlands obtuvo dos nominaciones al Oscar por sus papeles en “A Woman Under the Influence” (1974) y “Gloria” (1980). Ambas actuaciones reflejaron su capacidad para interpretar personajes femeninos complejos y con problemas en la sociedad, como ella misma comentó a The Associated Press en 2015: “Él (Cassavetes) tenía un interés particular y simpático en las mujeres y sus problemas en la sociedad”.



Además de sus nominaciones al Oscar, Rowlands acumuló tres premios Primetime Emmy, un Daytime Emmy y dos Golden Globes. En 2015, la Academia le otorgó un Oscar honorífico en reconocimiento a su carrera y legado en Hollywood. En su discurso, dijo de las frases por las que más será recordada: “Lo maravilloso de ser actriz es que no vives una sola vida, sino muchas”.

Una nueva generación conoció a Rowlands gracias a su participación en “The Notebook” (Diario de una Pasión) en 2004, dirigida por su hijo Nick Cassavetes, donde interpretó a una mujer mayor cuyo pasado amoroso está marcado por la pérdida de memoria. Su última aparición en cine fue en 2014, en la película “Six Dance Lessons in Six Weeks”, publicó Variety.

Los primeros años de Gena Rowlands en la actuación incluyeron presentaciones en televisión en vivo y tours teatrales como “The Seven Year Itch” y “Time for Ginger”. Además, tuvo presencia en producciones off-Broadway antes de consolidar su carrera cinematográfica.

John Cassavetes y Rowlands se conocieron en la American School of Dramatic Arts y se casaron cuatro meses después. En 1960, Cassavetes financió su primera película, “Shadows”, con sus ahorros del programa de televisión “Johnny Staccato”.

El enfoque de la pareja Cassavetes-Rowlands en el cine se caracterizó por su rechazo al sistema de estudio dominante y su compromiso con retratos realistas y emocionalmente intensos. Juntos, contribuyeron significativamente al cine independiente, marcando un hito en la representación cinematográfica de historias humanas profundas y auténticas.