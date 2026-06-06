Macri lanzó un fuerte mensaje a Milei: “Nadie es más importante que las instituciones”

El expresidente respaldó el rumbo económico del Gobierno, pero cuestionó decisiones vinculadas a la Justicia y advirtió sobre la importancia de respetar las instituciones para generar confianza.

Hoy 21:32

Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei al cuestionar recientes decisiones institucionales y reclamar un mayor respeto por el funcionamiento de la Justicia. Lo hizo durante una visita a la provincia de Santa Fe, donde participó de actividades junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.

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El exmandatario ratificó el apoyo del PRO al rumbo económico de la administración libertaria, aunque dejó en claro que el equilibrio fiscal por sí solo no alcanza para garantizar el crecimiento del país. En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer las instituciones como condición indispensable para generar confianza y atraer inversiones.

Durante su discurso, Macri lanzó una de las frases más contundentes de la jornada al advertir que “la sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdona nunca”. Además, sostuvo que las recientes idas y vueltas del Gobierno en cuestiones vinculadas al ámbito judicial generan incertidumbre y afectan la credibilidad institucional.

El expresidente también defendió el rol de la Justicia dentro del sistema democrático y afirmó que los jueces son fundamentales para garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional. “Más importantes que el presidente, que los gobernadores o que el Congreso son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución”, expresó.

En esa línea, cuestionó los mecanismos utilizados para impulsar designaciones judiciales y pidió evitar cualquier tipo de interferencia política en el funcionamiento de los tribunales. Según indicó, el respeto por las reglas institucionales es un factor clave para consolidar la confianza tanto dentro como fuera del país.

Macri también apeló a una comparación futbolística para dejar un mensaje sobre los límites del liderazgo político. Sin mencionar directamente a Milei, recordó la situación de Boca Juniors bajo la conducción de Juan Román Riquelme y señaló que ningún dirigente debe considerarse más importante que la institución que representa.

“Nadie tiene que creer que es más importante que las instituciones”, afirmó finalmente el líder del PRO, en una declaración que fue interpretada como una de sus críticas más directas al oficialismo desde el inicio de la gestión libertaria.