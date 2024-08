Quién es Germán Kiczka, el diputado misionero buscado por Interpol por acusaciones de pedofilia

Nacido en Apóstoles, Misiones, Germán Kiczka, de 44 años, enfrenta una orden de detención internacional luego de ser acusado de poseer y distribuir material de explotación sexual infantil.

El diputado provincial Germán Kiczka continúa siendo buscado de manera intensa por la Justicia. Al legislador misionero, prófugo por estas horas, se lo acusa de tener y difundir material de explotación sexual infantil.

La Policía de Misiones intentó localizarlo en su casa pero no lo encontró: cuando la Justicia intentó avanzar en su detención, el diputado no solo que no se entregó sino que se dio a la fuga.

El juez de Instrucción de Apostóles, Miguel Ángel Faría, quien previamente solicitó el desafuero de Kiczka, activó el pedido a Interpol para que el diputado también sea buscado y eventualmente capturado en el exterior.

Te recomendamos: Aberrante e irreproducible: así es el contenido que le secuestraron al diputado acusado de pedofilia

Kiczka es de Apostóles, una ciudad con más de 50.000 habitantes ubicada al sur de Misiones, considerada la capital nacional e internacional de la yerba mate. El hombre de 44 años, licenciado en Relaciones Internacionales, es un hombre muy cercano a Pedro Puerta, hijo del ex gobernador Ramón Puerta, quien le permitió incursionar en la política por primera vez en 2021, a través de la agrupación Activar.

El sábado 10 de agosto, Kiczka renunció a su banca del partido, que tiene un fuerte vínculo con La Libertad Avanza. “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo en mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”, aseguró aquel día.

Puerta, en diálogo con La Voz de Misiones, expresó una llamativa declaración luego de afirmar que desconocía esta faceta de Kiczka: “Apóstoles es un pueblo, uno se cruza con todo el mundo. Es la vida de los pueblos chicos, uno conoce a todo el mundo, pero no se mete en la casa de la gente”.

Luego expresó: “Es vomitivo para mí esto. La verdad es que es indignante, como vecino de Apóstoles y ciudadano de bien”.

Pedofilia, zoofilia e incesto

El apellido Kiczka surgió en una investigación que se inició en Estados Unidos y que incluye a su padre y su hermano Sebastián, sospechados de formar junto a él una red de pedofilia internacional. Ambos aceptaron los cargos en un juicio abreviado luego de ser allanados en febrero de este año, lo que dio lugar a una nueva causa. Esto derivó en una investigación por parte de la Unidad de Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos (SAIC) de la provincia de Misiones.

Con las pruebas sobre la mesa, el Juzgado de Instrucción penal N°4 de Apóstoles, a cargo del doctor Faría, dictó una nueva orden de allanamiento en la casa del diputado provincial: allí se encontraron dos celulares y una notebook, en los cuales las autoridades hallaron archivos con material pedófilo, zoofilia e incesto, además de revistas, juguetes sexuales y otros elementos comprometedores.

Fuentes judiciales confirmaron que en su casa se encontró un soporte digital con material explícito que involucraba a menores de trece años. “Hay mucho”, indicaron fuentes cercanas al caso.

El juez Miguel Ángel Farías también ordenó el allanamiento del local Pizza Leo Club, propiedad de los hermanos Kiczka, donde encontraron 603 archivos multimedia con contenido de explotación sexual de menores.