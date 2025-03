Diputados convocó para este miércoles una sesión especial para investigar a Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA

La Cámara de Diputados tendrá una sesión especial este miércoles para intentar crear una comisión investigadora que evalúe la conducta del presidente Javier Milei en relación al escándalo con la criptomoneda $LIBRA

Hoy 20:24

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo miércoles 12, al mediodía, para investigar la participación del presidente Javier Milei en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La resolución de hoy de la Cámara baja fue en respuesta a un pedido realizado por el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo Juliano, junto a otros diputados. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO En el documento se prevé crear una comisión investigadora sobre la participación del presidente en la polémica con $LIBRA. Además, incluye un pedido de informes verbales al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Poder Ejecutivo y otros funcionarios del Gobierno nacional.

También incorpora las acciones realizadas por Milei en su cuenta de la red social X, en relación a la publicación y posterior eliminación del mensaje sobre $LIBRA, luego de la caída del valor de esa moneda.

La oposición contará con 30 minutos para reunir los 129 legisladores necesarios que permitan alcanzar el quórum necesario para poder darle tratamiento a esos pedidos.

La cronología del escándalo de la criptomoneda $LIBRA

$LIBRA se lanzó al mercado el viernes y en unas pocas horas registró una fuerte suba de precios, que le permitió alcanzar una capitalización de mercado de más de 4 mil millones de dólares, según datos de consultoras especializadas en el negocio de criptoactivos.

A partir de una publicación de Milei en sus redes sociales, los precios se dispararon. El Presidente apoyaba la iniciativa y aseguraba que el mundo quiere invertir en la Argentina.

De inmediato, surgió demanda en la cripto. Los bots que estaban preparados para realizar la compra de $LIBRA y el precio de la criptomoneda pegó un gran salto. La demanda de la moneda virtual crecía a medida que pasaban los minutos.

Recién con el correr de las horas, cuando era bastante claro que podía ser un engaño del tipo rug pull (que dejó a escasísimos ganadores y miles de billeteras cripto estafadas) el Gobierno se alertó: Milei borró el tuit e hizo su descargo al decir que no tenía vínculo con “Viva la Libertad Project” y que no estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto”. “Luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, agregó el Presidente en su tuit.