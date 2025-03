La lista de River para la Copa Libertadores: cinco arqueros, varios juveniles y el dueño de la 10

Gallardo entregó una lista con 37 jugadores (se podía hasta 50) y algunos todavía no debutaron en Primera. ¿Qué números no se utilizaron?

Hoy 15:18

River Plate oficializó su lista de 37 futbolistas para disputar la Copa Libertadores 2025, donde debutará el próximo miércoles 2 de abril ante Universitario de Perú. La nómina, que podía extenderse hasta 50 jugadores, incluye a varios juveniles y cinco arqueros, una decisión estratégica de Marcelo Gallardo para evitar situaciones como la vivida en 2021, cuando un brote de COVID-19 obligó a Enzo Pérez a atajar en un partido clave.

Los juveniles y la elección de cinco arqueros

Entre los nombres destacados aparecen Agustín Ruberto, quien sigue en recuperación de una lesión en la rodilla, y otros jóvenes como Giorgio Costantini, Ulises Giménez, Ian Subiabre y Santiago Beltrán.

Gallardo optó por incluir cinco arqueros en la lista: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Lucas Lavagnino, Santiago Beltrán y Jeremías Martinet, una precaución para evitar contratiempos en un torneo exigente.

Manuel Lanzini llevará la número 10

El mediocampista Manuel Lanzini será el encargado de llevar la camiseta número 10, en un plantel que presenta dorsales vacantes como el 3, 12, 13, 23 y 27.

El calendario de River en la fase de grupos

Grupo B

Fecha 1: vs. Universitario (V) – Miércoles 2 de abril, 21:30

Fecha 2: vs. Barcelona (L, sin público) – Martes 8 de abril, 21:30

Fecha 3: vs. Independiente del Valle (V) – Jueves 24 de abril, 21:30

Fecha 4: vs. Barcelona (V) – Jueves 8 de mayo, 21:30

Fecha 5: vs. Independiente del Valle (L) – Jueves 15 de mayo, 21:30

Fecha 6: vs. Universitario (L) – Martes 27 de mayo, 21:30

River buscará avanzar en un grupo exigente que también integran Barcelona de Ecuador e Independiente del Valle. Con un plantel que combina experiencia y juventud, el Millonario intentará ser protagonista en el torneo más importante de Sudamérica.