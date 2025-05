Escándalo en Brasil: denuncia de xenofobia de Navarro y llanto tras la derrota de Talleres ante San Pablo

El lateral venezolano acusó a Bobabilla por un acto discriminatorio y no pudo ocultar sus lágrimas en pleno partido en el Morumbí.

Hoy 00:22

El partido entre San Pablo y Talleres de Córdoba por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó con una fuerte denuncia de xenofobia que sacudió al fútbol sudamericano. Aunque el conjunto brasileño se impuso 2-1 en el estadio Morumbí, el resultado pasó a segundo plano tras el grave episodio protagonizado por el jugador Miguel Navarro.

Apenas Luciano marcó el segundo gol del local, se desató un tenso cruce entre el defensor venezolano de la "T" y Damián Bobadilla, mediocampista paraguayo de San Pablo. Entre lágrimas, Navarro acusó a su rival de haberle dicho “venezolano muerto de hambre”, en un acto que, según sus propias palabras, constituyó un claro caso de xenofobia.

El impacto emocional fue tal que Navarro estuvo a punto de abandonar el campo, pero finalmente decidió continuar el partido. Luego del encuentro, el futbolista cordobés se presentó ante la Policía Militar del estadio para formalizar la denuncia. Sin embargo, al momento de buscar a Bobadilla para tomarle declaración, el jugador ya se había retirado. Se espera que este miércoles se presente a declarar, aunque San Pablo aún no emitió un comunicado oficial al respecto.

En redes sociales, Navarro expresó su dolor e indignación: "Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país. Espero Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental." "Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla. En el fútbol no hay cabida para los discursos de odio."

Por su parte, Talleres publicó un contundente comunicado en apoyo al jugador: “Desde el Club Atlético Talleres queremos expresar nuestro más enérgico repudio al acto de xenofobia que sufrió nuestro jugador Miguel Navarro... Miguel, estamos orgullosos de vos y tus orígenes, todo Talleres te acompaña.”

El club cordobés vuelve a ser víctima de situaciones hostiles en el Morumbí. El año pasado, en el mismo escenario, los arqueros Guido Herrera y Lautaro Morales fueron demorados por la policía brasileña tras una confusa agresión contra el suplente.

La CONMEBOL aún no se manifestó públicamente sobre el hecho, pero se espera que tome cartas en el asunto tras la denuncia formal presentada por el jugador.