Alumnos de Capital y Forres visitaron la Casa de Gobierno

Fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur. El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”.

Hoy 11:45

En representación del gobernador Gerardo Zamora, el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, recibió este viernes en Casa de Gobierno a 27 alumnos del Jardín de Infantes "Los Gauchitos” y a 31 alumnos de segundo grado la Escuela N° 972 “Profesor Juan Octavio Gauna” de Forres.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, en el marco de proyectos en los cuales los alumnos recorren distintos puntos emblemáticos e históricos de la Madre de Ciudades.

En esta oportunidad, Barbur dio la bienvenida a ambos grupos y mantuvo una charla amena con los chicos. También resaltó el trabajo y vocación de los docentes para acompañar a los alumnos en su formación.