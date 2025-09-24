Zamora inauguró la 15ª Feria del Libro: “La cultura del libro nos une en tiempos difíciles”

Este miércoles quedó oficialmente inaugurado uno de los eventos culturales más esperados del año.

El gobernador Gerardo Zamora encabezó este miércoles la apertura oficial de la 15ª Feria del Libro en el Fórum y agradeció “a todos los que hicieron posible esta edición”, subrayando la importancia de mantener viva la identidad cultural santiagueña. “Para nosotros es muy importante esta identidad estricta, esta cultura viva que nos caracteriza”, expresó ante un auditorio colmado.

En su mensaje, Zamora reconoció que “vivimos tiempos complicados” y aclaró que no se detendría en las “situaciones políticas y económicas que afectan las raíces de nuestra patria”, aunque advirtió que también se atraviesa “un mundo muy individualista”. Frente a este contexto, reivindicó el papel de los libros: “Quizá en la cultura, está la cultura del libro, que supo transmitir y nutrir a quienes escriben. Creemos que en ella se puede expresar la solidaridad”.

El mandatario destacó el “sostenido crecimiento” de la feria, que reúne a editoriales, autores, medios, alumnos y familias, y celebró que una vez más Santiago del Estero pueda concretar este encuentro. “Ojalá que esta edición sea un peldaño más en este pueblo de gran identidad que es Santiago del Estero”, concluyó, ratificando el compromiso de la provincia con la difusión de la lectura y el fortalecimiento de la cultura.