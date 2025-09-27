Instituto recibe a un entonado Lanús en un duelo que promete

La Gloria quiere meterse en zona de playoffs ante un Granate que viene de dar un “Maracanazo” en la Copa Sudamericana.

Hoy 00:06

El Estadio Monumental Presidente Perón será escenario este domingo a las 20.15 del duelo entre Instituto y Lanús, por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, que será dirigido por Facundo Tello con Germán Delfino en el VAR y transmitido por ESPN Premium, enfrenta a dos equipos con realidades diferentes pero con el mismo objetivo: meterse en la zona de playoffs.

La Gloria atraviesa un proceso de recuperación tras un flojo inicio en la Zona B. Con apenas una victoria en sus primeras ocho presentaciones, el equipo cordobés comenzó a enderezar el rumbo con tres partidos sin derrotas, incluida la igualdad 1-1 en Mendoza ante Godoy Cruz, donde Dylan Aquino anotó el gol albirrojo. Ese empate, en un marco emotivo por el reconocimiento al DT bodeguero Daniel Oldrá, le permitió al conjunto cordobés ganar confianza y alejarse de la condición de ser el más goleado del grupo.

Por su parte, Lanús llega con un envión anímico inmejorable. El Granate hizo historia en la semana al eliminar a Fluminense en el Maracaná por la Copa Sudamericana, tras un 1-1 que lo clasificó a semifinales por segundo año consecutivo. La hazaña quedó marcada no solo por lo deportivo, sino también por los incidentes ocurridos en Brasil, donde los hinchas argentinos fueron reprimidos por la policía local. Ahora, los dirigidos por Mauricio Pellegrino buscarán trasladar esa energía al Clausura para seguir cerca de la cima de la Zona B y pelear por los cupos a copas internacionales del próximo año.

El partido promete ser intenso: Instituto necesita confirmar su levantada y no perder terreno, mientras que Lanús intentará extender su racha positiva y seguir soñando en los dos frentes.