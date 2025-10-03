Javier Malosetti trae su “Experiencia Científico Musical” al 14º Festival Internacional de Jazz

El reconocido bajista se presentará el próximo 10 de octubre en el Parque del Encuentro, acompañado por Ramiro Flores, Juan Canosa y Sergio Verdinelli.

Hoy 17:32

El 14º Festival Internacional de Jazz de Santiago del Estero contará con la presencia de Javier Malosetti, quien llegará con su proyecto “Experiencia Científico Musical” para ofrecer un concierto único el jueves 10 de octubre a las 21.30 horas en el Parque del Encuentro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta reúne a cuatro destacados músicos de la escena nacional: Ramiro Flores (saxo), Juan Canosa (trombón), Javier Malosetti (bajo) y Sergio Verdinelli (batería). Si bien han compartido escenarios y producciones en numerosas ocasiones, esta será la primera vez que se presenten como cuarteto en esta formación.

Uno de los aspectos más novedosos de la agrupación es su formato no tradicional, ya que prescinde de piano, guitarra u otros instrumentos armónicos. De esta manera, el imaginario sonoro se construye entre los vientos y la base rítmica, generando una experiencia musical original e innovadora.

El repertorio incluirá composiciones propias de los cuatro integrantes junto con adaptaciones de músicas del mundo, especialmente concebidas para esta formación singular. Estas presentaciones forman parte de los primeros pasos de la Experiencia Científico Musical, que proyecta grabar su álbum debut a comienzos de 2026.

Desde su creación, el Festival Internacional de Jazz se consolidó como una propuesta cultural de excelencia y como el único festival de jazz gratuito del país, gracias al apoyo sostenido del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Santiago del Estero, que lo convirtieron en un verdadero patrimonio artístico de la región.