Araceli Romero Zanoni, de Monte Quemado, es la nueva Reina del Universo 2025

La joven santiagueña se consagró en el certamen internacional Reinas y Reyes del Universo, en Cartagena de Indias, donde deslumbró al jurado con su talento y carisma, dejando un mensaje de fuerte compromiso social.

Hoy 21:58

La ciudad de Monte Quemado es noticia mundial gracias a la joven Araceli Agustina Romero Zanoni, quien fue coronada Reina del Universo 2025 en el reconocido certamen Reinas y Reyes del Universo, realizado en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La joven santiagueña no solo conquistó al jurado con su belleza y talento artístico, sino también con un mensaje que trascendió el escenario: su compromiso con la visibilización del autismo y la salud mental, una causa que despertó la emoción del público y los organizadores.

“Mi corazón se llenó de emoción cuando anunciaron mi coronación. Lo logré para mí y para mi familia. Llamarlos y contarles fue una experiencia única”, expresó Araceli, visiblemente emocionada, en diálogo con la prensa.

Desde muy pequeña, Agustina Zanoni se formó en diferentes áreas del arte como canto, danza y modelaje; siempre acompañada por el apoyo de su familia. Esa disciplina y dedicación la llevaron a cumplir su sueño de representar a la Argentina en un certamen internacional y ahora regresar con el máximo galardón.

Con la banda de Reina del Universo sobre sus hombros, la flamante soberana aseguró que este triunfo marca el inicio de una nueva etapa: “Este reinado no es solo un logro personal, es un compromiso para inspirar y enorgullecer a mi provincia”, afirmó.

Araceli, que hoy es embajadora de la belleza argentina en el mundo, también dejó claro que continuará trabajando para llevar su mensaje de inclusión, esperanza y superación a cada rincón de Santiago del Estero, convencida de que su voz puede motivar a otros jóvenes a perseguir sus sueños.

Con esta consagración, la joven de Monte Quemado se suma a la lista de santiagueños que han dejado en lo más alto el nombre de la provincia en escenarios internacionales, reafirmando que la belleza también puede ser un vehículo para el cambio social.