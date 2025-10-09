¿Qué siente tu perro cuando lo dejas solo?: las 6 cosas que podría experimentar en tu ausencia

Muchos dueños de perros se sienten culpables al dejar a su mascota sola en casa, pero pocas personas entienden lo que realmente experimenta su amigo de cuatro patas durante esos momentos de soledad. La etología canina, rama de la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, puede darnos respuestas sobre qué pasa por la mente de nuestros perros cuando los dejamos solos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Algunos perros aprovechan la quietud de la casa para dormir tranquilamente, mientras que otros pueden experimentar una profunda ansiedad o estrés. Es importante comprender las diferencias individuales para evitar que tu perro desarrolle comportamientos problemáticos o sufra estrés prolongado.

6 cosas que tu perro podría sentir cuando lo dejas solo:

Ansiedad:

Algunos perros sufren de ansiedad cuando se separan de sus dueños, especialmente cuando pierden el contacto visual y auditivo con ellos. Esto puede causarles estrés. Aburrimiento:

Cuando un perro no tiene estimulación ni compañía, puede buscar formas de entretenerse, como romper objetos o ladrar sin cesar, lo que puede generar problemas en el hogar. Tristeza:

Los perros con un apego fuerte a sus dueños pueden asociar la soledad con el abandono, lo que provoca una sensación de tristeza o angustia. Miedo:

Al no tener a su dueño cerca, el perro puede sentirse más vulnerable a los ruidos extraños o cambios en el entorno, interpretándolos como una amenaza. Relajación:

Si el perro está bien entrenado y acostumbrado a la rutina, puede aprovechar el silencio para descansar y relajarse sin problemas. Adaptación:

Con el tiempo y un enfoque adecuado, como rutinas estables y juguetes estimulantes, los perros aprenden a quedarse solos sin generarles tanto estrés ni ansiedad.

La soledad no es necesariamente negativa para tu perro, siempre y cuando esté bien acostumbrado y cuente con estímulos adecuados en tu ausencia. Sin embargo, cuando el apego excesivo se convierte en un problema, puede llevar a ansiedad o miedo. Es esencial ofrecerles las herramientas adecuadas para que se adapten y encuentren tranquilidad en esos momentos en los que deben estar solos.