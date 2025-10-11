Catamarca: adolescente sufrió un salvaje ataque de una patota

La madre del joven advirtió a la policía sobre la agresión a su hijo de 14 años. Hay cinco detenidos por el hecho.

Los hechos de violencia urbana no cesan en las calles de la capital de la vecina provincia de Catamarca. Uno de los más recientes terminó con un niño de 14 años herido. Un joven de 18 y otros cuatro menores de edad están señalados como los victimarios.

Fuentes policiales y judiciales informaron que un llamado al SAE-911 solicitó la presencia de los efectivos de la Comisaría Décima Tercera en la esquina de la avenida San Juan Bautista y calle Federico País, ya que una persona había sido patoteada.

Al llegar, de acuerdo a lo informado por El Esquiú de Catamarca, los efectivos encontraron a una mujer de 41 años, quien les comentó que, momentos antes, un grupo de jóvenes habían agredido físicamente a su hijo, de 14 años, para luego darse a la fuga.

Si bien oficialmente no se informó el motivo de la violenta agresión, trascendidos daban cuenta de un hecho embarcado en la inseguridad.

Seguidamente y con los datos brindados por la progenitora del herido, los uniformados realizaron recorridos por la zona y, en las cercanías, detuvieron a un joven de apellido Tapia (18) y demoraron a cuatro adolescentes, que tienen entre 14 y 16 años, que serían los presuntos autores del hecho.

Por la participación de personas menores de edad en el hecho, la policía se comunicó con la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.