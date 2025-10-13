Ingresar
MasterChef Celebrity arranca este lunes y podrás disfrutarlo en la pantalla de Canal 7

El popular reality culinario vuelve a la pantalla con la conducción de Wanda Nara. El jurado estará conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Hoy 11:13

MasterChef Celebrity, el programa culinario más popular de la televisión argentina, llega a la pantalla de Telefe este lunes 13 de octubre.

Por segunda vez, Wanda Nara será la encargada de conducir. Su desempeño en la edición anterior generó gran repercusión, y este año regresa para acompañar a los 24 participantes en sus desafíos culinarios.

El jurado también se mantiene con los reconocidos chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes volverán a evaluar cada plato y decidir quién continúa en la competencia y quién debe colgar el delantal.

A qué hora empieza y por dónde ver MasterChef Celebrity
En Santiago del Estero se podrá ver en la pantalla de Canal 7 y por Telefe. Por primera vez, el programa tendrá transmisión simultánea por HBO Max.

Esta edición no solo se emitirá por la pantalla chica, sino que también se expandirá al universo digital. En Streams Telefe, Grego Rossello y Nati Jota harán reacciones en vivo a través de YouTube y Twitch, comentando los momentos más destacados de cada gala.

Además, llega la MasterChef Liga de Streamers (MLS), una experiencia inédita donde creadores de contenido seguirán el programa desde sus propios canales. Entre los participantes confirmados están Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.

MasterChef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes

    Agustín "Cachete" Sierra - Actor

    Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli - Humorista

    Andy Chango - Músico y actor

    Claudio "Turco" Husaín - Ex futbolista

    Diego "Peque" Schwartzman - Ex tenista

    Esteban Mirol - Conductor y periodista

    Ian Lucas - Youtuber e influencer

    Luis Ventura - Conductor y periodista

    Maximiliano López - Ex futbolista y ex pareja de Wanda Nara

    Pablo Lescano - Músico y líder de Damas Gratis

    Emilia Attias - Actriz y modelo

    Eugenia Tobal - Actriz

    Evangelina Anderson - Modelo y ex pareja del futbolista Martín Demichelis

    La Joaqui - Cantante y pareja de Luck Ra

    Marixa Balli - Mediática

    Romina "Momi" Giardina - Actriz, humorista y bailarina

    Sofía Martínez - Periodista

    Valentina Cervantes - Modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández

    Susana Roccasalvo - Conductora

    Jorge "Roña" Castro - Ex boxeador

    Miguel Ángel Rodriguez - Actor

    Leandro "Chino" Leunis - Conductor

    Julia Calvo - Actriz de Casi Ángeles

    Sofía "La Reini" Gonet - Influencer

