Alumnos de El Arenal visitaron Casa de Gobierno

Una delegación de 41 alumnos de la Escuela Nº 777 del departamento Jiménez participaron del proyecto “Conociendo Nuestra Provincia”.

Hoy 11:46

En representación del gobernador Gerardo Zamora, el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, recibió este jueves en Casa de Gobierno a una delegación de 41 alumnos de la Escuela Nº 777 de El Arenal, departamento Jiménez.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del proyecto institucional “Conociendo Nuestra Provincia”, trabajado desde el espacio de Ciencias Sociales con el objetivo de conocer los lugares más emblemáticos y turísticos de la ciudad Capital.

Barbur transmitió el saludo del gobernador y felicitó a los docentes por su compromiso y la iniciativa para que desde el espacio educativo los estudiantes puedan conocer la historia de la provincia.