Un alumno del Colegio Hermano Hermas ganó medalla de oro en la Olimpíada Argentina de Física

Facundo Contreras Moggio se destacó a nivel nacional y confirmó el alto nivel de la educación en ciencias exactas en Santiago del Estero.

Hoy 11:44

La comunidad educativa de Santiago del Estero celebra con orgullo el Primer Premio (Medalla de Oro) obtenido por Facundo Contreras Moggio, alumno del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, en la Prueba Final de los 11° Juegos de la Olimpíada Argentina de Física (OAF).

Facundo compitió con otros 14 estudiantes de todo el país, representando a sus provincias, y se destacó durante la Instancia Nacional, que se realizó de manera virtual como parte de la 35° Olimpíada Argentina de Física. El joven fue preparado por el profesor Franco Nicolás Queirolo, catedrático de Física del colegio, quien subrayó la dedicación y constancia del estudiante durante su preparación.

Delegación santiagueña en Villa Carlos Paz

Además del logro de Facundo, la delegación provincial tuvo una destacada participación en la Instancia Nacional presencial, realizada del 27 al 31 de octubre en Villa Carlos Paz. La representación santiagueña incluyó a Constanza Cremaschi, Bautista Lugones (Colegio Hermano Hermas de Bruijn) y Emanuel Arias (Colegio La Asunción), acompañados por el profesor Queirolo, quien destacó “el alto nivel de Física demostrado en la prueba nacional”, reflejando la calidad educativa de la provincia.

La Rectora del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, Prof. Alejandra Ibañez, manifestó: “Este logro no solo es un reconocimiento al esfuerzo y la capacidad de Facundo, sino también al compromiso de nuestros docentes y al nivel educativo que ofrecemos en la provincia. Es un orgullo ver cómo nuestros alumnos triunfan a nivel nacional en ciencias exactas”.

Detalles de los premios

El orden de mérito de la Prueba Final fue el siguiente:

Primer Premio (Oro): Facundo Contreras Moggio – Santiago del Estero

Facundo Contreras Moggio – Santiago del Estero Segundo Premio: Iñaki Urteaga – Santa Fe

Iñaki Urteaga – Santa Fe Segundo Premio: Facundo Przybylski – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Facundo Przybylski – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tercer Premio: Ramiro Hernández – Mendoza

Ramiro Hernández – Mendoza Mención de Honor: Joaquín Giay Girart – Buenos Aires

Este reconocimiento posiciona a Santiago del Estero y al Colegio Hermano Hermas de Bruijn como referentes a nivel nacional en la formación en ciencias exactas, destacando el compromiso de docentes y estudiantes en la excelencia académica.