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Netanyahu afirma que la guerra contra Irán “sigue en curso”

Además, defendió la creación de una zona de seguridad en el sur de Líbano.

Hoy 15:49

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este miércoles que “la campaña contra Irán continúa, a pesar de lo que se informa en los medios”, en el marco de una acción diplomática del Gobierno de Donald Trump para dialogar con el gobierno de Teherán.

Dirigiéndose a alcaldes y funcionarios locales de las comunidades fronterizas del norte de Israel, Netanyahu abordó la continua campaña militar israelí contra Hezbollah y afirmó que “el desmantelamiento” de ese grupo “sigue siendo una prioridad absoluta”, lo cual vinculó al conflicto más amplio de Israel con Irán.

“Estamos plenamente decididos a hacer todo lo necesario para cambiar radicalmente la situación en el Líbano”, declaró.

Netanyahu informó a los alcaldes que Israel está ampliando su presencia militar en lo que describió como una “zona de amortiguación” en el sur del Líbano. Explicó que esta zona se estableció para alejar a las fuerzas de Hezbollah de la frontera y proteger a las comunidades israelíes.

“Hemos creado una auténtica zona de seguridad que impide cualquier incursión terrestre en Galilea y nuestra frontera norte”, afirmó. “En esencia, estamos creando un cinturón de seguridad más amplio”.

El primer ministro israelí afirmó que Israel neutralizó “la mayor parte de la amenaza de misiles de Hezbollah”, aunque reconoció que “aún queda trabajo por hacer”.

Añadió que las fuerzas israelíes “eliminaron” la amenaza de una invasión terrestre de Hezbollah, que describió como “una incursión de miles de combatientes de Radwan, tanto en superficie como bajo tierra”. Se refería a una unidad de operaciones especiales de élite de Hezbolá cuya misión es infiltrarse en territorio israelí.

“Hemos eliminado esa amenaza. Ya no existe”, declaró Netanyahu.

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