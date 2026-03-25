La cláusula que acerca al Cuti Romero a los gigantes de España

El defensor argentino tiene un acuerdo especial con Tottenham que le permitiría salir por 60 millones de euros hacia tres potencias de La Liga.

Hoy 16:05

El futuro de Cristian Romero empieza a tomar forma en medio de un contexto complicado en Tottenham Hotspur. Con el equipo lejos de los objetivos y peleando en la zona baja de la Premier League, el zaguero campeón del mundo ya tendría decidido cambiar de aire tras cuatro temporadas en Londres.

En ese escenario, se conoció un detalle clave de su contrato: en la última renovación firmada en agosto de 2025, el Cuti incluyó una cláusula especial que le permitiría salir por 60 millones de euros si recibe una oferta de Atlético de Madrid, Real Madrid o FC Barcelona. Este punto lo posiciona directamente en la órbita de los tres gigantes de España.

El principal interesado en quedarse con el defensor sería el Atlético dirigido por Diego Simeone, quien no ocultó su admiración: destacó su personalidad, su juego y su solidez defensiva. El “Cholo” ya lo había seguido en mercados anteriores y ahora tendría una oportunidad concreta para sumarlo.

Además, el propio Romero dejó en claro su deseo de jugar en La Liga. “Es la única que me falta”, expresó en una entrevista, alimentando las versiones de una posible salida. El cordobés, surgido en Belgrano, ya tuvo pasos por Italia (Genoa y Atalanta) antes de consolidarse en Inglaterra.

Más allá de las especulaciones, el presente manda. Tottenham atraviesa una temporada muy floja, comprometido con la permanencia, y el defensor puso el foco en lo inmediato: sacar al equipo adelante. Sin embargo, con esta cláusula sobre la mesa y el interés de los grandes, todo indica que su futuro podría estar en España más temprano que tarde.