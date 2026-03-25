Fuerte crítica desde Francia a los amistosos de la Selección: “Siempre enfrenta a selecciones pequeñas”

La Selección Argentina vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un duro informe del medio francés L’Equipe, que puso el foco en el bajo nivel de los rivales elegidos para los amistosos en los últimos años. La crítica llega en la previa de los encuentros ante Mauritania y Zambia en la La Bombonera, tras la cancelación de la Finalissima.

El informe destaca un dato contundente: Argentina no enfrentó a selecciones europeas ni a equipos del top 20 del ranking FIFA en amistosos desde que se consagró campeón del mundo. Incluso, remarca que sus rivales recientes tienen un promedio cercano al puesto 85 del ranking, muy por debajo de otras potencias como Brasil, que suele medirse con selecciones de elite.

Además, el medio francés subraya la baja jerarquía de los próximos rivales: Mauritania (115°) y Zambia (91°), algo que califican como “sorprendente” tratándose del campeón del mundo y a pocos meses de defender el título en el Mundial 2026. También remarcan que, en los últimos años, la Scaloneta enfrentó equipos como Panamá, Curazao, Indonesia o Angola, muchos de ellos fuera del radar competitivo.

El informe no se queda solo en los números, sino que también analiza las causas. Por un lado, menciona la dificultad de enfrentar selecciones europeas debido a la UEFA Nations League, que limita el calendario. Sin embargo, también señala que otras selecciones sudamericanas sí lograron medirse con potencias, por lo que esa explicación no sería total.

En ese contexto, L’Equipe desliza que detrás de la elección de rivales habría motivos económicos y estratégicos, como mantener el ranking FIFA o asegurar ingresos por partidos internacionales. Una situación que ya había generado ruido incluso dentro del plantel: jugadores como Emiliano “Dibu” Martínez admitieron que les hubiese gustado enfrentar rivales de mayor nivel.

Así, mientras el equipo de Lionel Scaloni sigue ganando y sosteniendo su prestigio, la discusión sobre la exigencia real de sus amistosos vuelve a instalarse en el escenario internacional, justo cuando el calendario empieza a apretar de cara al Mundial 2026.