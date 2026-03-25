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Sachayoj: asumió la nueva directora del Hospital de Tránsito y destacaron el fortalecimiento del sistema de salud

La Dra. Paola Luna fue puesta en funciones por la ministra Natividad Nassif. Estuvo el Dr. Gustava Sabalza y la directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray.

Hoy 16:57
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La ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, encabezó este miércoles el acto de puesta en funciones de la nueva directora del Hospital de Tránsito de Sachayoj, Paola Luna, quien asumió con el compromiso de continuar fortaleciendo la atención sanitaria en la comunidad.

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La ceremonia contó con la presencia del secretario de Salud, Gustavo Sabalza, y la directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray, además de familiares de la flamante directora. En este marco, las autoridades remarcaron la importancia de seguir consolidando el sistema de salud en el interior provincial, garantizando el acceso equitativo a los servicios.

Durante el encuentro también se realizó un reconocimiento a la directora saliente, Rosana Peralta, quien estuvo al frente de la institución durante 21 años.

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Finalmente, desde la cartera sanitaria provincial reafirmaron el acompañamiento a los equipos de trabajo del interior, con el objetivo de fortalecer la gestión y continuar mejorando la calidad de atención para todos los santiagueños.

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