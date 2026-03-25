Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 MAR 2026 | 27º
X
Mundo

La Casa Blanca advierte que Trump “desatará el infierno” si Irán no llega a un acuerdo

“El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno”, dijo Leavitt.

Hoy 17:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a “desatar el infierno” sobre Irán si Teherán no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, advirtió la Casa Blanca el miércoles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una rueda de prensa, reportó la cadena CBS News.

“El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno”, dijo Leavitt. “Irán no debería volver a cometer ese error”, remarcó.

Por otra parte, Leavitt afirmó que Estados Unidos e Irán siguen inmersos en conversaciones de paz, a pesar de que los medios estatales iraníes informaron que Teherán había rechazado el plan de Washington para poner fin a la guerra.

“Las conversaciones continúan. Son productivas”, dijo Leavitt al ser preguntada sobre la posición iraní, y añadió que había “elementos de verdad” en las informaciones de los medios de comunicación sobre los detalles de un plan estadounidense de 15 puntos que establecía exigencias a Teherán.

TEMAS Donald Trump

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cronograma de sueldos: el Gobierno de la provincia informó cuándo cobran los empleados públicos
  2. 2. Cortaron la luz y robaron $12 millones en una distribuidora: investigan si hubo un “entregador”
  3. 3. El tiempo para este miércoles 25 de marzo en Santiago del Estero: se espera una máxima de 27° y cielo parcialmente nublado
  4. 4. Director escolar denunció a la cooperadora por fraude con dinero para el comedor de los alumnos
  5. 5. Elecciones municipales 2026: se acelera la danza de nombres y definiciones en toda la provincia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT