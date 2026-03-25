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Vinicius fue tajante: “Brasil no es favorita para el Mundial 2026”

El delantero del Real Madrid bajó las expectativas y aseguró que la Canarinha llega sin el rótulo de candidata tras una floja Eliminatoria.

Hoy 16:34
Vinicius Junior

En la previa de una nueva fecha FIFA, Vinicius Junior sorprendió con un mensaje claro y sin vueltas: Selección de Brasil no es favorita para el próximo Mundial. El extremo de Real Madrid habló en conferencia antes del amistoso ante Selección de Francia y optó por bajar el perfil de cara a la cita de 2026.

“No queremos el favoritismo, queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia, enfocados en lo que estamos trabajando”, expresó el atacante de 25 años, marcando una postura que contrasta con la historia y el peso del seleccionado brasileño.

El propio Vinicius explicó los motivos de su análisis: el rendimiento en las Eliminatorias. Brasil terminó en el quinto puesto, una ubicación inusual para la Canarinha y la peor de su historia en ese formato. Aun así, dejó en claro que el objetivo sigue intacto: pelear por el título y buscar la sexta estrella.

Más allá de la autocrítica, el delantero destacó el potencial del plantel, con figuras como Raphinha, João Pedro, Matheus Cunha, Casemiro, Endrick y Estêvão, todos protagonistas en sus respectivos clubes. En ese sentido, remarcó que el equipo tiene calidad suficiente para competir de igual a igual con cualquiera.

Por último, también elogió el trabajo de Carlo Ancelotti, actual entrenador del seleccionado. “Entiende la forma en la que tenemos que jugar. Con tantos atacantes, claro que vamos a jugar a atacar”, concluyó Vinicius, dejando en claro la idea ofensiva que buscará imponer Brasil en el camino hacia el Mundial 2026.

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