La Justicia le negó a “Chiqui” Tapia un permiso general para salir del país

El presidente de la AFA había solicitado autorización para viajar libremente al exterior durante 60 días, pero el juez consideró que no había garantías suficientes.

Hoy 15:48

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, recibió un revés judicial en el marco de la causa por presunta retención indebida de aportes. El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó el pedido del dirigente para obtener un permiso “general” que le permitiera viajar al exterior durante los próximos 60 días sin necesidad de autorizaciones individuales.

Actualmente, Tapia tiene una restricción que le impide salir del país sin autorización previa, por lo que debe solicitar permiso en cada ocasión. Su defensa argumentó que su rol institucional y su agenda internacional hacen “incompatible” ese mecanismo, al considerar que genera una carga burocrática excesiva y dificulta su actividad.

Además, plantearon que no existe riesgo de fuga, destacando su arraigo familiar, laboral e institucional, y propusieron medidas alternativas como informes periódicos, comparecencias y el compromiso de regresar al país en caso de ser requerido por la Justicia. Incluso, el fiscal Claudio Navas Rial se mostró a favor de flexibilizar el esquema.

Sin embargo, el juez Amarante desestimó el planteo y fue contundente en sus argumentos. Señaló que un permiso de carácter general “diluiría el control jurisdiccional” necesario para garantizar el proceso y remarcó antecedentes que generan dudas, como un intento previo de modificar un itinerario de viaje sin autorización.

También cuestionó la falta de precisiones en el pedido, ya que no se detallaron destinos ni agenda concreta, lo que —según indicó— impide ejercer un control adecuado. A eso se sumó que algunos compromisos mencionados, como la Finalissima, ya no estaban vigentes o fueron informados fuera de tiempo.