Realizaron actividades de prevención bucodental en instituciones educativas de Negra Muerta

Odontólogas y agentes sanitarios desarrollaron una acción integral de salud bucal en la Escuela N.º 1016 y el Jardín N.º 134 de la localidad bandeña.

Hoy 09:49

Niños de la Escuela Nº 1016 Francisco Cantos Correa y del Jardín de Infantes Nº 134 Inti Huasi, de la localidad de Negra Muerta (departamento Banda), participaron de una jornada de promoción y cuidado de la salud bucodental impulsada por el equipo profesional del área.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad incluyó una charla sobre salud bucal, la enseñanza de técnicas correctas de cepillado, recomendaciones sobre alimentación saludable y pautas de prevención de enfermedades bucodentales.

Profesionales de la salud

Te recomendamos: Asumieron las nuevas autoridades del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero

La capacitación estuvo a cargo de la vicedirectora, odontóloga Milagros Barcia, la odontóloga Nahiara Vittar y el agente sanitario José Luis Sierra.

Durante el encuentro, los niños recibieron información práctica y materiales didácticos para incorporar hábitos saludables desde temprana edad. Además, se entregaron kits de higiene dental provistos por la empresa Colgate, lo que permitió reforzar lo aprendido con elementos concretos para el autocuidado.

Las organizadoras agradecieron el acompañamiento institucional del Círculo Odontológico Santiagueño, la Comisión Nacional de Prevención (CNP), la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA) y la coordinadora del Programa de Salud Bucal de CORA, odontóloga Silvia Rodríguez, cuyo apoyo hizo posible la realización de la jornada.

También destacaron el recibimiento brindado por la directora de la escuela, profesora Liliana Correa, y por todo el personal docente, que facilitó los espacios y la articulación necesaria para concretar la iniciativa.