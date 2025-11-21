Steven Soderbergh dio detalles de su documental sobre la última entrevista de John Lennon

El director confirmó en el Doha Film Festival que está por concluir su nuevo documental centrado en la última conversación grabada con John Lennon, horas antes de su asesinato.

Steven Soderbergh reveló que está cerca de finalizar su documental sin título construido a partir de la última entrevista concedida por John Lennon, realizada apenas horas antes de que el músico fuera asesinado frente a su departamento en Nueva York en 1980.

“Está casi terminado”, aseguró durante una conferencia de prensa en el Doha Film Festival, donde participa junto a Michael Coel en el estreno regional de The Christophers.

El cineasta destacó la relevancia histórica del material: “Es un documento histórico increíble… mi trabajo es presentarlo de una forma que lo potencie sin distraer del contenido”. Añadió que su intención no es innovar en el formato, sino “crear una película que permita que la mayor cantidad de personas escuche lo que John y Yoko dijeron esa tarde antes de que lo mataran”.

Soderbergh remarcó la libertad y apertura con la que Lennon y Ono hablaron:

“Me sorprendió lo entusiasmados que estaban. Parecía que nunca los hubieran entrevistado… Todo lo que dijeron hace 45 años sigue siendo relevante hoy: relaciones, política, cómo nos tratamos, cómo operan los sistemas sobre las personas y, sobre todo, la importancia del amor”.

El proyecto, adelantado por primera vez en abril, cuenta con la producción ejecutiva de Soderbergh, Michael Sugar y David Hillman (Sugar23), y Nancy Saslow y David Hudson (Mishpookah Entertainment Group).

Durante el encuentro con la prensa, el director —ganador del Oscar por Traffic en 2001— también fue consultado por su opinión sobre la extensión de la temporada de premios, cada vez más prolongada.

“He visto cómo el reconocimiento pasó de una noche a seis meses de actividad. Es una temporada que dura más que casi cualquier estación de la naturaleza”, señaló. Además, advirtió que las películas terminan “opacadas por la estrategia de campaña”.

Soderbergh graficó esta saturación con humor: “Es como si alguien viniera cada dos semanas y dijera: ‘Es mi cumpleaños’. Pierde brillo… hay tantos premios”.

A 25 años de su doble presencia en los Oscar con Traffic y Erin Brockovich, el director aseguró sentirse alejado del circuito, aunque todavía mira la ceremonia. Sin embargo, concluyó con franqueza:

“Cuando veo lo que atraviesan quienes hacen campaña y quienes son nominados, no parece muy divertido.”