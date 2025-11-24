Joven santiagueña fue elegida como Miss Teen Universal Tourism Argentina

Tiziana Ingratta, de 17 años, ganó la corona nacional y se prepara para competir internacionalmente y representar a Argentina en mayo.

La santiagueña Tiziana Ingratta, de 17 años, fue coronada Miss Teen Universal Tourism Argentina en Buenos Aires y representará al país en el certamen internacional que se realizará en mayo en República Dominicana.

La joven santiagueña Tiziana Ingratta, de apenas 17 años, fue elegida Miss Teen Universal Tourism Argentina en una gala realizada el pasado domingo por la noche en el Teatro Multiescena, sobre la avenida Corrientes de Buenos Aires. Con este título, representará al país en el certamen internacional que se llevará a cabo en mayo en República Dominicana.

En diálogo con Diario Panorama, Tiziana expresó la emoción que atraviesa tras recibir la corona nacional.

“Tuve la alegría de obtener el título de Turismo Argentina. Es algo que realmente me encanta, porque voy a poder representar nuestro turismo, tanto el de mi Santiago querido como el de toda la Argentina”, afirmó.

La joven también adelantó que ya piensa en el próximo desafío: “En mayo representaré a la Argentina en República Dominicana, y prometo hacerlo de la mejor manera posible”.

Una preparación intensa y meses de dedicación

Tiziana contó cómo fue el proceso previo al certamen, que incluyó jornadas completas de evaluación y una larga etapa de formación: "Tuvimos días de concentración en un hotel, donde nos evaluaban y sumábamos puntos por todo, además de meses de clases virtuales desde marzo/abril que también formaban parte de la puntuación”, explicó.

Su participación en concursos anteriores también fue clave. “En abril participé en otro certamen que me hizo darme cuenta de que esto realmente me apasiona, y que me dio la experiencia necesaria para llegar a donde estoy hoy”, recordó.

El domingo 23 de noviembre, su esfuerzo tuvo recompensa: fue coronada Miss Teen Universal Tourism Argentina entre ovaciones y emoción.

Aún conmovida por lo vivido, Tiziana relató el instante en el que escuchó su nombre como ganadora.

“La verdad es que estoy viviendo este momento con una mezcla hermosa de emoción, orgullo y gratitud. Todavía no caigo del todo. Todo lo que pasó anoche fue tan intenso que siento que lo estoy reviviendo una y otra vez”, expresó.

“No lo esperaba, pero cuando escuché ‘¡Santiago del Estero!’ realmente fue brillante”, añadió.

Aunque no daba por hecho el triunfo, sí confiaba en el trabajo realizado: “Tenía esperanzas porque trabajé muchísimo y di todo lo que tenía para dar. Pero nunca lo di por hecho. En estos certámenes cada detalle suma, y una nunca sabe”.

Hoy, Tiziana disfruta del reconocimiento y se prepara para el desafío internacional: “Sigo con esa sensación de alegría que no entra en el pecho, como si recién hubiera pasado. Y sé que recién empieza lo mejor: representar a Argentina con todo el amor y compromiso que siento”.

La provincia celebra así un nuevo logro para una de sus jóvenes embajadoras, que promete llevar la bandera de Santiago del Estero y del país a lo más alto.