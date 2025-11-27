Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 NOV 2025
Locales

Músicos santiagueños organizan un recital solidario para ayudar a Dadi López

La comunidad musical impulsa una campaña para cubrir los gastos de su cirugía.

Hoy 21:09
Dadi López

Músicos y amigos del reconocido artista santiagueño Dadi López impulsan una campaña solidaria para ayudarlo a reunir los fondos necesarios para una operación de próstata, prevista para enero próximo.

La iniciativa, denominada “Todos por Dadi López”, incluye un recital solidario que se llevará a cabo el 11 de diciembre desde las 22, con la participación de destacados referentes del ambiente musical local.

El concierto contará con la presencia de Chuni Cardozo, Martín Ábalos, Soles y Lunas, Yésica Paiva, Descendencia y Pablo Mema Jr., entre otros artistas que convocan a la comunidad a colaborar para alcanzar los $5.000.000 necesarios para costear la intervención quirúrgica.

Para quienes deseen aportar, se habilitó el alias draga.iran.cesped, con un aporte sugerido de $10.000. Tras realizar la transferencia, se solicita enviar el comprobante al número 3854041505.

Apelamos al apoyo de todos por el querido Dadi. La recaudación será destinada íntegramente a él, porque necesita operarse en enero”, expresaron los músicos Chuni Cardozo y Marcos Vizoso, quienes encabezan la movida solidaria.

