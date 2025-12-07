Argentina terminó cuarta y cerró una campaña histórica en el Mundial de futsal femenino

El equipo de Nicolás Noriega cayó por 5-1 ante España y no pudo quedar en el podio en la primera edición del torneo.

Hoy 08:01

La Selección Argentina de futsal femenino cerró este domingo una campaña inolvidable en el primer Mundial de la historia, pese a caer por 5-1 ante España en el partido por el tercer puesto. El equipo dirigido por Nicolás Noriega finalizó en la cuarta posición, dejando una imagen competitiva en un torneo que reunió a las potencias globales de la disciplina.

El encuentro mostró desde el inicio la jerarquía de una España que golpeó con los tantos de Ale de Paz, Laura Córdoba, Antía Pérez e Irene Córdoba. Argentina había llegado a igualar transitoriamente gracias al gol de Silvina Espinoza, pero no pudo sostener el ritmo ni la intensidad del conjunto europeo.

El cierre del certamen se dio después de otra dura prueba: la semifinal perdida por 7-1 ante Portugal, una selección consolidada como una de las mejores del mundo. Aun así, el torneo dejó señales positivas para un plantel joven que sigue creciendo en el plano internacional.

Más allá del resultado final, Argentina demuestra una evolución sostenida. Las subcampeonas de América mantienen el sexto puesto del ranking mundial, detrás de Portugal, España, Brasil, Tailandia y Japón, y confirman que pueden competir ante las grandes selecciones en el corto plazo.

La final del Mundial en Filipinas será disputada por Portugal y Brasil, que superaron en semifinales a España por 4-1. Mientras tanto, Argentina vuelve al país con una actuación histórica y la certeza de que su futuro inmediato promete nuevos desafíos.