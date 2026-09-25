Detención de una mujer con cocaína y dinero en Resistencia

Efectivos de la División C.O.M. realizaron la detención de una mujer de 35 años en Resistencia, implicada en un caso de infracción a la Ley de Estupefacientes al hallar cocaína y dinero en efectivo.

Hoy 03:47

En la madrugada del día de hoy, efectivos de la División C.O.M. llevaron a cabo la detención de una mujer de 35 años en Resistencia, Chaco, en un operativo que se enmarca dentro de la lucha contra el tráfico de drogas. La intervención tuvo lugar en las intersecciones de 2 de Febrero y Fray Rosi, donde los agentes realizaron un control rutinario que culminó con la aprehensión de la sospechosa.

Durante el procedimiento, los policías encontraron un total de 22 gramos de cocaína, los cuales estaban distribuidos en 67 envoltorios listos para la venta, lo que indica un posible delito de comercialización de estupefacientes. Este hallazgo es parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para desmantelar redes de narcotráfico en la región.

Además de la droga, los efectivos también secuestraron la suma de $119.170 en efectivo y dos teléfonos celulares. La presencia de dinero en efectivo y dispositivos móviles sugiere la posibilidad de que la detenida estuviera involucrada en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Las autoridades están investigando si estos teléfonos contienen información crucial sobre su red de operaciones.

La Fiscalía Antidrogas ha tomado conocimiento del caso y ha dispuesto que la mujer sea notificada de su aprehensión. Posteriormente, fue trasladada a la Comisaría Cuarta Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia. Este procedimiento es parte de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de estupefacientes y proteger a la comunidad.

El operativo es un claro ejemplo del compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, un problema que afecta a muchas comunidades en Argentina. Las autoridades han intensificado los controles en diversas áreas de la ciudad, buscando prevenir la circulación de sustancias ilegales y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En este contexto, la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad y la comunidad es esencial para lograr resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado. La población es alentada a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el tráfico de drogas, contribuyendo así a la seguridad pública.

Este caso destaca la importancia de la vigilancia continua y la intervención oportuna por parte de las autoridades. Con cada detención y cada procedimiento, se envía un mensaje claro a los delincuentes: las fuerzas de seguridad están trabajando arduamente para proteger a la sociedad de las amenazas que representan las drogas.