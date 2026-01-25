“Viene de hace tiempo”: Facundo Arana habló por primera vez de su separación de María Susini

En diálogo con Ángel de Brito, el actor contó el momento que atraviesan con la madre de sus hijos y no descartó recomponer la relación.

Hoy 07:03

Facundo Arana habló sobre su separación de María Susini y confirmó que la crisis en la pareja “viene de hace mucho tiempo”. Ángel de Brito contó que se comunicó con el actor y que este le contó detalles sobre el difícil momento que atraviesan, después de años de intentos por recomponer la relación.

Durante el programa LAM, el conductor relató: “Le hablé yo a Facundo y me llamó directamente, estuvimos charlando un rato largo. Le agradezco porque el día que vino a Bondi ya sentí que había algo raro en su matrimonio, ese día le pregunté lo típico, los hijos, la mujer, tantos años de pareja, y él como que evadía, así que pasamos a otro tema”.

Según contó el conductor, Arana le confirmó que la separación no es reciente: “La crisis viene hace mucho tiempo, que efectivamente están separados, que no es de un mes, no es de octubre, sino que vienen hace rato con esto, que tuvieron varias crisis”. Incluso, el actor le dijo: “No puedo creer que todavía no se había filtrado, ya estábamos separados, me dio a entender que hacía como un año que venían así”.

Posibilidad de reconciliación

Ángel de Brito también reveló cuáles son las intenciones de Facundo Arana: "Si es por mí, y lo voy a hacer, quiero recomponer la pareja", le djo y luego sumó: “La familia está perfecta, pero él quiere seguir adelante con la pareja”.

Según lo que le dijo el actor al periodista, cuando la noticia se hizo pública, le propuso a Susini hacer un comunicado en redes sociales para aclarar la situación, pero ella prefirió no hablar del tema: “No me interesa hablar del tema, yo nunca aclaro nada, así que dejémoslo ahí”. Por ahora, la pareja sigue compartiendo momentos familiares y conviviendo en Mar del Plata, mientras definen cómo seguirán adelante.