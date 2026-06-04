Un participante de Gran Hermano se desmaya por falta de comida

Un participante de Gran Hermano 2026 se desmayó durante un ensayo, lo que generó preocupación por su estado de salud y la escasez de alimentos en la casa.

Hoy 15:37

En el reciente episodio de Gran Hermano 2026, un momento de alta preocupación se vivió cuando un participante, conocido como Cola, se desmayó durante la práctica de la coreografía de la prueba semanal.

Los compañeros de Cola reaccionaron de inmediato para asistirlo, mientras que la transmisión de DGO fue interrumpida para evitar la difusión de videos inapropiados del incidente.

Una vez que Cola recuperó la conciencia, Pincoya le ofreció un plato de comida, lo que puso de relieve la falta de alimentos que afecta a los concursantes, quienes han expresado su preocupación por la escasez de productos alimenticios.

En la casa de Gran Hermano, la situación se ha vuelto crítica, ya que hay muchos participantes y pocos alimentos. Para mitigar el problema, Santiago del Moro decidió habilitar el kiosko y la opción seleccionada consistió en 10 kilos de arroz, 10 maples y 10 kilos de frutas variadas.

Además, otra participante, Luana, fue vista en un comportamiento preocupante, robando pan y comiéndolo en un inodoro, su escondite para evitar reprimendas, lo que podría acarrear sanciones.

El domingo anterior, Gladys La Bomba Tucumana decidió abandonar el programa tras expresar su malestar: “Quiero irme, te agradezco un montón. No la estoy pasando bien”, indicó.

La ola de eliminaciones continuó el lunes, cuando el público decidió eliminar a Tati Luna, quien había estado en el centro de un escándalo por consumir galletitas sin TACC de otros participantes, lo que intensificó la controversia en redes sociales.

En medio de estos eventos, Solange Abraham regresó a la casa tras su expulsión anterior y la prestigiosa actriz Alejandra Majluf hizo su entrada, sugiriendo que ya no habrá más reemplazos en el reality.