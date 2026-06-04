Caravana solidaria partirá hacia el interior santiagueño para asistir a escuelas y comunidades rurales

La iniciativa, que realizará su edición número 27 el próximo 17 de junio, convoca a la comunidad a colaborar con donaciones destinadas a establecimientos educativos y familias del interior de Santiago del Estero.

Hoy 15:40

La solidaridad volverá a ponerse en marcha el próximo 17 de junio, cuando se concrete la Caravana Nº 27 rumbo a distintas localidades del interior de Santiago del Estero, una acción que tiene como objetivo brindar ayuda a escuelas rurales y comunidades que atraviesan diversas necesidades.

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Los organizadores informaron que cuentan con transporte propio para trasladar las donaciones hasta cada destino, garantizando que la ayuda llegue directamente a quienes más la necesitan.

En ese marco, convocaron a vecinos e instituciones a sumarse a esta nueva cruzada solidaria mediante la entrega de útiles escolares, alimentos, colchones y frazadas, elementos fundamentales para mejorar las condiciones de vida y acompañar el trabajo de los establecimientos educativos rurales.

“Tu ayuda hace la diferencia”, destacaron desde la organización, al remarcar la importancia de la participación comunitaria para sostener este tipo de iniciativas que se realizan desde hace años.

Quienes deseen colaborar pueden realizar aportes económicos a través del alias MSSR.GRACIAS o comunicarse con Raúl al 3515-30-3010 para obtener más información sobre las formas de donación y entrega de los elementos.

La caravana representa una nueva oportunidad para que la solidaridad llegue a cada rincón del interior provincial, fortaleciendo el acompañamiento a familias y escuelas que requieren apoyo para afrontar las dificultades cotidianas.