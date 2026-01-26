Flamengo va por Paquetá y se convertiría en la compra más cara de la historia en Sudamérica

El club brasileño llegó a un acuerdo con West Ham para quedarse con el experimentado volante.

Flamengo está a punto de concretar un movimiento histórico en el mercado de pases. El club brasileño llegó a un acuerdo con West Ham para repatriar a Lucas Paquetá por una cifra fija de 41,25 millones de euros, un monto sin precedentes que podría transformarse en la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano.

De confirmarse la operación, el Mengão le arrebataría el récord a un rival directo como Cruzeiro, que recientemente había sacudido el mercado con el fichaje de Gerson Santos desde Zenit. Aquella negociación se cerró en torno a 32 millones de dólares fijos, cifra que ascendió a 35 millones con el costo total del traspaso y que parecía marcar un techo para la región.

Sin embargo, Flamengo va por más. La negociación con West Ham no incluye bonos ni variables, y el punto central pasa por el esquema de pago: mientras el club brasileño pretende abonarlo en cuotas a tres años, los ingleses buscan resolverlo en un plazo más corto, cercano a 18 meses.

El contexto deportivo también favoreció la salida. West Ham logró sumar victorias en la Premier League sin Paquetá y, además, el futbolista habría dejado en claro que no quiere volver a vestir la camiseta de los “Hammers”, empujando con fuerza para destrabar su regreso a Brasil.

Si todo se encamina según lo previsto, Paquetá podría sumarse rápidamente y estar disponible para la Supercopa Rei del próximo domingo ante Corinthians, en Brasilia.

Con este bombazo, Flamengo no solo se prepara para repatriar a una figura de selección y con jerarquía europea, sino que también apunta a marcar un antes y un después en el fútbol sudamericano. Un mercado que ya venía en crecimiento quedaría reconfigurado por una cifra que rompería todos los registros.

