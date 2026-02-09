“Divide pero no pasa desapercibida”: Oreo presentó su sabor menta en Argentina

La empresa busca captar al público joven con una propuesta arriesgada que ya se viralizó en plataformas digitales.

Hoy 08:43

La oferta de galletitas en Argentina acaba de sumar un nuevo integrante que promete no pasar inadvertido. Oreo, la marca líder mundial, sorprendió con una edición limitada de sabor menta, una propuesta que ya genera debate entre los fanáticos de lo dulce.

El lanzamiento no se trata de un simple cambio de color: la compañía apostó a una combinación que desafía los paladares más conservadores. La nueva variante se presenta en un envase de 118 gramos, con detalles en verde menta que la distinguen del clásico azul característico de la marca.

La decisión de lanzar una edición limitada coincide con una estrategia común en el mercado: generar impacto y viralidad a través de productos que se vuelven tendencia. Y, en este caso, la jugada parece haber funcionado. Desde el anuncio oficial, las redes sociales se llenaron de reseñas, fotos y comparaciones.

Mientras algunos usuarios celebran la audacia y destacan el equilibrio entre el amargor del cacao y la frescura del relleno, otros se mostraron escépticos. Los críticos, por su parte, sostienen que la combinación recuerda a productos de higiene bucal, una comparación habitual en la gastronomía cuando se habla de menta y chocolate.

En Argentina, el sabor menta ya es popular en heladerías y bombonerías de primera línea, pero trasladarlo a una galletita de consumo masivo es un movimiento que Oreo decidió abrazar para captar la atención de un público joven que busca experiencias nuevas.

Las nuevas Oreo menta ya comenzaron a distribuirse en las principales cadenas de supermercados, autoservicios y kioscos de barrio de todo el país. Al tratarse de una edición limitada, se espera que su disponibilidad sea por tiempo acotado o hasta agotar stock.

Más allá de la polémica, lo cierto es que Oreo volvió a posicionarse en el centro de la conversación. Con esta apuesta, la marca refuerza su liderazgo en el segmento de snacks dulces, demostrando que, en el marketing moderno, a veces es mejor ser polémico que pasar desapercibido. Ahora, la última palabra queda en manos de los consumidores: ¿acierto refrescante o combinación para el olvido?.