“Día positivo”: el posteo de Franco Colapinto luego de participar en las pruebas de Bahréin de la Fórmula 1

El argentino tuvo una doble jornada en la tercera prueba de pretemporada. Luego de la práctica, dejó un mensaje para sus seguidores.

Hoy 18:45

Franco Colapinto participó del tercer test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, donde completó una jornada más que positiva junto al equipo Alpine. El piloto argentino dio un total de 144 vueltas en las dos sesiones del viernes y recogió información clave de cara al arranque del campeonato.

Tras bajarse del monoplaza, el pilarense compartió un mensaje en sus redes sociales, haciendo referencia a las altas temperaturas del circuito: “¡Estaba lindo el calor de Bahréin para unos tienzos! ¡Y para unas cuantas vueltitas! Día positivo, mucha info que necesitábamos. Un test más y listos para Melbourne. ¡Gracias, equipo!”, escribió, acompañado de varias fotos, una de ellas con el mate en la mano.

En la primera sesión del día, Colapinto completó 64 vueltas y marcó como mejor registro 1:36.874, lo que le permitió ubicarse en la sexta posición. Más tarde, en el turno vespertino, sumó 80 giros adicionales y mejoró su tiempo a 1:35.806, finalizando en el octavo lugar.

El balance fue altamente satisfactorio tanto para el argentino como para la escudería francesa, ya que el volumen de vueltas permitió recolectar una importante cantidad de datos técnicos para optimizar el rendimiento del auto.

Con un último test por delante, Colapinto y Alpine ya apuntan a Melbourne, donde comenzará oficialmente la nueva temporada de la Fórmula 1, con la ilusión de consolidar el crecimiento mostrado en la pretemporada.