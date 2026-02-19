El Club San Carlos será escenario de tres jornadas de evangelización

Esta importante actividad evangelizadora se desarrollará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero.

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Culto, el Ministerio Apostólico y Profético de Reedificación, presidiendo por el Apóstol Marcos Quiroga, realizará tres jornadas de evangelización en el Club San Carlos

Esta importante actividad evangelizadora se desarrollará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero, a partir de las 20:30 en las instalaciones de la entidad deportiva situada en la calle Alberdi N° 898.

Al respecto, el Apóstol Marcos Quiroga explicó que los encuentros son abiertos a todo el público sin distinción de crédito y durante los mismos se brindarán charlas, conferencias para las familias y oraciones por todo tipo de necesidades.

Este evento es para reunir a la familia cristiana, para todos aquellos que están pasando necesidades, para todas las personas que por algún motivo se han alejado de Dios o tienen tal vez un familiar con necesidad”, destacó Quiroga.

Por su parte, el responsable de la Oficina de Culto, Roberto Jaimes, indicó: “Es para nosotros un orgullo acompañar al Ministerio de Reedificación, al Apóstol Marco Quiroga y a los pastores aquí presentes.

Por lo tanto, convocamos a todas las personas que tengan necesidades espirituales, no es necesario ser de alguna religión definida, todas las personas que tengan enfermos y necesidades espirituales pueden asistir.

Nosotros desde el municipio, con el apoyo de la gestión del intendente Roger Neriani, vamos a acompañar a todas las religiones existentes en la ciudad”.