Mac Allister y Castellanos marcaron en la paliza del Liverpool al West Ham

El mediocampista de la Selección, que la semana pasada había hecho un gol agónico, también convirtió para el 5-2 como local de su equipo. En la visita anotó el atacante argentino.

Hoy 15:18

Alexis Mac Allister volvió a hacerse presente en la red y fue protagonista en la goleada del Liverpool FC como local por 5-2 ante el West Ham United, en un encuentro correspondiente a la 28ª fecha de la Premier League. El otro grito argentino de la tarde fue de Valentín Castellanos, que descontó para la visita.

El mediocampista campeón del mundo, que la semana pasada había marcado en la agónica victoria frente a Nottingham Forest, fue titular y convirtió a los 43 minutos del primer tiempo con una gran volea. Fue su segundo tanto consecutivo en el campeonato y una muestra más de su peso ofensivo en el equipo.

Los otros goles del conjunto local fueron obra de Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Cody Gakpo y Axel Disasi, este último en contra. Liverpool mostró contundencia y resolvió el partido con autoridad en Anfield.

En el conjunto visitante, Castellanos también estuvo desde el arranque y anotó a los 30 minutos del complemento con un cabezazo tras un tiro de esquina desde la izquierda. Es el tercer tanto que convierte desde su llegada al club. El primer descuento de West Ham había sido obra de Tomas Soucek.

Con esta victoria, Liverpool alcanzó los 48 puntos y se ubica quinto en la tabla, en zona de clasificación a la Europa League, al menos hasta que juegue Chelsea FC. En la otra vereda, West Ham quedó con 25 unidades en el 18° puesto y, si hoy terminara la temporada, perdería la categoría.