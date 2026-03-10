Promesa de partidazo: Tigre y Vélez se ven las caras en Victoria

El Matador y el Fortín se enfrentan en el interzonal de la décima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 16:41

Tigre y Vélez Sarsfield se enfrentarán este martes desde las 19:45 en el Estadio José Dellagiovanna, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El duelo tendrá a dos protagonistas del campeonato frente a frente: el Matador es escolta de la Zona B, mientras que el Fortín lidera la Zona A y llega invicto al compromiso.

El equipo dirigido por Diego Dabove atraviesa un pequeño bajón en el torneo.

En sus últimas dos presentaciones sumó apenas un punto tras perder 2-1 ante Barracas Central como visitante e igualar 2-2 frente a Gimnasia en Victoria.

A pesar de ello, Tigre se mantiene segundo en la Zona B con 15 puntos, a solo dos unidades del líder Independiente Rivadavia.

Una victoria ante Vélez le permitiría quedar momentáneamente como único puntero de su grupo.

El presente del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto es aún más sólido.

El Fortín lidera la Zona A con 18 puntos y es uno de los dos equipos que todavía no perdió en el campeonato, junto a Defensa y Justicia.

En la fecha pasada logró un gran resultado al vencer 1-0 a Estudiantes en La Plata, triunfo que lo consolidó como uno de los principales candidatos del torneo.

Si Vélez consigue un triunfo en Victoria, mantendrá el liderazgo y ampliará la ventaja sobre sus perseguidores, sacándole seis puntos al Pincha y siete a Unión de Santa Fe.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.

Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dylan Godoy; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido

Hora: 19:45

19:45 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Leandro Rey Hilfer VAR: Adrián Franklin

Adrián Franklin Estadio: Estadio José Dellagiovanna

Con ambos equipos peleando en la parte alta de sus zonas, el cruce entre Tigre y Vélez promete ser uno de los partidos más atractivos de la décima fecha del Torneo Apertura.