Rosario Central festejó ante Banfield en el Gigante de Arroyito

El Canalla se impuso por 2 a 1 por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Hoy 23:32

Rosario Central no encontraba los caminos para llegar al empate ante Banfield. Hasta que ingresó Ángel Di María. Fideo reapareció después de darle la victoria al Canalla en el clásico frente a Newell's, donde sufrió sobrecarga muscular en el aductor izquierdo que lo marginó del partido anterior ante Argentinos.

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Saltó a la cancha a los 61 del partido en lugar de Gaspar Duarte y tuvo un impacto inmediato en el desarrollo del juego. Porque hasta ese momento, el conjunto de Jorge Almirón equivocaba los caminos para buscar el empate. El Taladro lo ganaba con un golazo de pecho de Mauro Méndez.

Tres minutos le llevó empezar a marcar diferencia. Tomó la pelota en la mitad de la cancha y sacó un centro preciso que encontraba a dos compañeros en zona de definición. Pero antes, para sorpresa de todos (entre ellos el arquero de Banfield) Santiago López Garcia intentó cortar y terminó cabeceando hacia su propio arco para el 1-1.

En el medio, se quejó por un penal que no le cobraron al Canalla. Toda jugada suya, enganchó en dos oportunidades ante el defensor, sacó el remate de derecha y pegó en la mano -recogida- de Ignacio Abraham. Inmediatamente se quejó efusivamente con el árbitro Nicolás Lamolina.

Hasta que llegó el momento estelar para darlo vuelta. Casi en el mismo lugar desde donde vino el tanto del empate, amagó a jugar de derecha y sacó un centro pinchadito que superó al defensor para la aparición de Jáminton Campaz. El colombiano se tiró de palomita para el 2-1.

Inmediatamente después del grito de gol, desde todos los costados de la cancha se escucho la tremenda ovación para Di María. Regreso estelar, digno de la jerarquía de Fideo. De todas maneras, el regreso del #11 a la titularidad se evaluará partido a partido, porque desde ya, se sabe, Central tiene por delante el inicio de la Copa Libertadores.

Obviamente, este gran rendimiento lo llevó a ser elegido la figura del partido. Fue consultado sobre la chance de volver a la Selección. El periodista le preguntó si creía que Scaloni veía los partidos y se podía soñar con un regreso suyo a Argentina. Con humor, aseguró: "Creo que Leo hace zapping en Europa, acá no lo hace, así que estamos bien, tranquilos".

En cuanto a su regreso, mencionó que está contento por poder vovler a jugar y que de local les venía "costando". "No podíamos sacar los tres puntos, hicimos un buen primer tiempo. Hicieron el gol y medio que nos bajoneamos porque empezó otra vez ahí ese murmullo que de local pero bueno... lo pudimos dar vuelta y ganamos", explicó.

Acerca de su lesión, dijo: "Me costó un poco, estaba con la molestia todavía pero necesitaba entrar".

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