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Tras las intensas lluvias, el gobierno provincial mantiene asistencia directa a las familias

Equipos de Defensa Civil y organismos provinciales refuerzan el operativo tras las intensas lluvias de los últimos días, siguiendo instrucciones del gobernador Elías Suárez.

Hoy 12:03

Ante las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, el gobierno provincial mantiene el despliegue del operativo de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas en distintos puntos del territorio.

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Por disposición del Comité de Emergencia y bajo las instrucciones del gobernador Elías Suárez, los equipos de Defensa Civil y otros organismos provinciales continúan reforzando su presencia en terreno, brindando asistencia directa a quienes lo necesitan.

El operativo incluye distribución de alimentos, colchones, ropa de abrigo y asistencia médica, con el objetivo de garantizar que las familias más afectadas puedan sobrellevar las consecuencias del temporal.

Las autoridades provinciales reiteran la recomendación de extremar las medidas de precaución, evitar desplazamientos innecesarios y comunicarse con los números de emergencia ante cualquier situación de riesgo.

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